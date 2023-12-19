Gazzeli yetkililer: İsrail kentteki son hastaneyi de hizmet dışı bıraktı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kentteki son hastaneyi de hizmet dışı bıraktığını duyurdu.
El Ehli Baptist Hastanesi’ne 17 Ekim’de düzenlenen saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, “Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi (İsrail’in) hedef alma, kuşatma ve çok sayıda sağlık çalışanını, yaralıyı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle hizmet dışı kaldı” dedi.
AA’ya göre El Ehli Baptist Hastanesi, İsrail’in Şifa Hastanesi’ni kuşatıp baskın düzenleyerek hizmet dışı bırakmasının ardından kentte faaliyet gösteren tek hastaneydi.