Bakanlık, ‘Yargı’dan şikayetçi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığa bağlı bakım kuruluşlarında kalan çocukların uğradığı istismarı işleyen ‘Yargı’ dizisini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet etti.

Fotoğraf: Yargı

Kanal D’de yayınlanan Uluslararası Emmy ödüllü Yargı dizisinin son bölümünde, yetimhanede büyüyen Seçil adlı genç bir kadının başından geçenler işlenmişti.

Yetimhanede çalışan ve organize suç örgütü üyesi Necla isimli bir kadının kendisine kurduğu tuzağı anlatan Seçil, kendisi gibi bir sürü kız çocuğunun istismara uğradığını söylemişti. Seçil’in ifade verdiği bölümde anlattıkları şu şekilde:

“Ben yetimhanede büyüdüm. Orada annelerimiz vardı. Hiçbirimizin annesi değildi tabi ama gönüllü olarak gelirler. Bizim gruba Necla anne gelirdi. Çocukluğundan beri inandığım birisiydi. Sonra bana bir dernekten bahsetti. Mağdur Kadınlar Sığınma Derneği. Yetiştirme yurdundan ayrılmak, devlet korumasından çıkmak istemedim ama Necla anneyi çok seviyordum. Üniversiteye başladım bana hep harçlık verirdi. Bende altta kalmamak için ona yardım ettim, elimden geldiğince. 18 yaşına girmek üzereydim, yetimhaneden ayrılmam gerekiyordu. Necla annenin evine geldim. Bir oğlu vardı, Tankut. Benden büyüktü, sevgili olduk. Çok aşıktım, bir yuvam olacak sandım. Ne derse, ne isterse yaptım, beni bırakmasın, beni sevsin diye. Bir akşam Tankut bir elbiseyle geldi. Beni gizlice çektiği videoyla tehdit etti. Yani bizim yatakta olduğumuz hali, internete koyarım, yayarım diye… Necla anneye söyledim, meğer o zaten biliyormuş. Bu saatten sonra artık onların kölesi olmuştum resmen, ne derlerse yaptım. Zaten bir süre sonra da yalnız olmadığını gördüm. Benim gibi bir sürü kız vardı. Yetiştirme yurdundan, sevgi evlerinden…

Bizi iş adamlarıyla toplantı gibi şeylere götürürlerdi. Sonra kiminle derse yattım. Bunların içinde iş adamları, siyasetçiler, ünlüler… Çantamızın tokasında kamera vardı. Bazıları giriyorken kontrol ederlerdi, bir şey bulamazlardı. Kimileri ise hiç bakmazdı ama o kamera orada ne varsa çekerdi. Sonra öğrendim ki o videoları tehdit için kullanıyorlarmış. İşte para, iş, ihale gibi aklınıza ne geliyorsa. Sonra anladım ki Necla’da, Tankut’ta sadece buz dağının görünen kısmıymış. 18 yaşına gelipte yetimhaneden ayrılınca beni evlerine aldılar. O gün, o arabaya binmeseydim, kendimi kurtarsaydım ne olurdu diye çok merak ediyorum.”

Şikayet dilekçesi

Bakanlık, bu ifadelerin, bakım kuruluşlarını ve kuruluşlarda kalan çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle diziyi RTÜK’e şikayet etti.

RTÜK’e verilen şikayet dilekçesinde, dizilerde işlenen konu ve olaylarda korumadaki çocukların örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve bakanlık hizmet, politika ve modellerine hassasiyetle yaklaşılmasının önemini vurgulandı. Ayrıca çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, bakanlığın tüm mecralarda çocuk haklarını savunduğu belirtildi: “Bakanlığımızın hizmetleri ve çocuklarımız hakkında olumsuz yayınlarla kamuoyunda infial yaratan bu gibi durumlar, toplumun vicdanını oldukça rahatsız etmektedir.”