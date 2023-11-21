‘Yargı’ dizisine Uluslararası Emmy ödülü

‘Yargı’ dizisi Uluslararası Emmy ödülüne layık görüldü.
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta sahiplerini buldu.
New York Hilton Midtown Otel’de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.
Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, ‘En iyi Telenovela‘ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon, başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.