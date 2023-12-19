Türkiye yerinde sayarken: Nijerya’da 4,7 milyon kız çocuğuna HPV aşısı yapıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, rahim ağzı kanseri oranını düşürmek için 4,7 milyon kız çocuğuna HPV aşısı yapıldı.

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Nijerya hükümeti, ekim ayında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) işbirliğiyle rahim ağzı kanserine karşı aşı kampanyası balatmıştı.

7,7 milyon kız çocuğunun aşılanması hedef

İlk aşamada iki ay içinde 4,7 milyon kız çocuğu aşılandı. Hedeflenen sayı 7,7 milyon.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, başlangıçta karşı çıkılmasına rağmen doğru bilgilerin ebeveynlere ve gençlere ulaştırılmasıyla kampanyanın kabul gördüğünü belirtti.

Nijerya’da her yıl ortalama 764 kişi rahim ağzı kanseri nedeniyle ölüyor.

Türkiye’de hala ücretsiz ulaşılamıyor

Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşıları Mozambik ve Zimbabve gibi yoksul, Kosova gibi yeni, Birleşik Arap Emirlikleri gibi şeriatla yönetilen ülkeler dahil 87 ülkenin ulusal bağışıklama programında.

Ancak, rahim ağzı kanseri sıklığı 100 bin kadında 4,8 olan 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nde hala HPV aşısına ücretsiz ulaşılamıyor.

Parası olan aile çocuğuna aşı yaptırıyor. HPV aşıları için toplam yaklaşık 5 bin 576 lira (dörtlü aşı) ve 7 bin 725 lira (dokuzlu aşı) ödemek gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2022’de HPV aşısını ulusal aşı programına alma sözünü vermişti ancak bu söz hala yerine getirilmedi.