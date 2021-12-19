Akşam Postası / 19 Aralık 2021

Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan İHA muhabirine tokat

Fotoğraf: Twitter

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e tokat attığı görüntüler ortaya çıktı.

Üreticiler ‘tarihe not düştü’: Et ve süt bulmakta zorlanacağız

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), inek kesimlerinin aynı hızla devam etmesi halinde yaz aylarında et ve süt bulmada zorluk çekileceğini bildirdi.

Avrupa’da kapanmalar başladı, tedbirler sıkılaştırılıyor

Avrupa ülkeleri, Omicron varyantının Avrupa genelinde yükselişe geçmesiyle birlikte tekrar sıkı tedbirleri devreye almaya başlıyor.

Kaftancıoğlu duyurdu: Sandık Savunma Hareketi başlatıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘Sandık Savunma Hareketi’ni başlattıklarını duyurdu.

MURAT SEVİNÇ yazdı: Kurtuluş ve Kuruluş: Türkiye İşçi Partisi’nin ‘sol ittifak’ hakkındaki görüşü…

TİP, derdinin, dört olan vekil sayısını 14’e çıkarmak olmadığını, seçimler aracılığıyla toplumsal muhalefetin direncini artırmaya ve ülkenin ‘ilerici birikimini’ meclise taşımaya çalışacağını, seçim ittifakını yalnızca ‘kurtuluş’ için değil, aynı zamanda ‘kuruluş’ için de elzem kabul ettiğini; halkın, ancak solun değerleri ve çabasıyla kendi sesine kavuşabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin ‘birliktelik’ için gerekli fırsatları sunduğunu ilan ediyor.

Aracın kilometresini düşürene beş yıla kadar hapis istemi

Ankara’da aracın kilometresini düşürüp sattığı tespit edilen bir kişi için beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bağımsız Maden İş Sendikası: İzmir’deki madende riskli durum sürüyor

Bağımsız Maden İş Sendikası, İzmir’de kaza meydana gelen madendeki riskli durumun devam ettiğini bildirdi.

Bakan Nebati faiz artırımını tamamen tartışmaya kapatmış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin banka genel müdürleriyle dün yaptığı toplantıda faiz artırımının tamamen tartışmaya kapalı olduğunu söylediği belirtiliyor.

Bakan Bilgin: Emekliye düzenleme, memura enflasyon farkı var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı sonrası emekli maaşlarına da düzenleme yapılacağını, enflasyonun yüksek gelmesi durumunda da memura farkın ödeneceğini söyledi.