Üreticiler ‘tarihe not düştü’: Et ve süt bulmakta zorlanacağız

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), inek kesimlerinin aynı hızla devam etmesi halinde yaz aylarında et ve süt bulmada zorluk çekileceğini bildirdi.

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Derneğin açıklamasında, süt ve et sektörünün gidişatının kaygı verici olduğu, üreticilerin ‘önlerini göremedikleri’ belirterek maliyet artışlarına katlanamadıklarını dile getirildi.

TÜSEDAD, tedarik zincirinin kırılma noktasına geldiği, ‘böyle devam etmesi halinde’ mart ayında yem hammaddesinin bulunmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşük ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketiciler de et ve süt bulmakta zorlanacaktır” dendi.