Aracın kilometresini düşürene beş yıla kadar hapis istemi

Ankara’da aracın kilometresini düşürüp sattığı tespit edilen bir kişi için beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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AA’nın aktardığına göre, Burak Ç., 24 Eylül 2020’de Ankara’da bir noterde 59 bin 600 kilometre olduğunu beyan ettiği aracını, bir şirkete 220 bin liraya sattı. Aracı satın alan şirket, muayene ettirdikten sonra otomobilin orijinal kilometresinin düşürüldüğünü tespit etti.

Şirketin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Burak Ç.’nin aracı 17 Eylül 2020’de Ankara’da başka bir noterde Ufuk Ç.’den aldığını ve satış işlemi sırasında aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan Burak Ç, ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını, üzerine atılı suçu işlemediğini savundu. Suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Tarafların anlaşamaması üzerine savcılık, dava açmak için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek, Burak Ç. hakkında ‘dolandırıcılık‘ suçundan iddianame düzenledi.

Burak Ç, için beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.