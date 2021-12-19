Bağımsız Maden İş Sendikası: İzmir’deki madende riskli durum sürüyor

Bağımsız Maden İş Sendikası, İzmir’de kaza meydana gelen madendeki riskli durumun devam ettiğini bildirdi.

Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik’e ait linyit madeninde dün akşam saatlerinde göçük meydana gelmiş, onlarca işçi yaralanmıştı. Şirket, bugün sabahki açıklamasında 45 işçinin yaraladığını, 10 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurmuştu.

Sendikanın açıklamasında 51 işçinin yaralandığı belirtilerek yarısının yanarak yaralandığı, bazılarında kol ve parmak kırığı ile beyin kanamasının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sendika yöneticilerinin kazanın hemen ardından maden işletmesinde yöneticilerle görüştüğü ifade edilerek işletme yöneticilerinin işçileri üretim alanına çağırmasına müdahale edildiği, riskli çalışma ortamına girilmemesi çağrısı yaptıkları kaydedildi.

Sendika, işletme müdürü Serkan Bahçekapılı’nın sendika başkanı Gökay Çakır’la görüşmesinin ardından çağrıyı uygun gördüğü ve işçilerin üretim alanına sokulmadığını belirtti.

Açıklamaya göre hastanedeki yaralı madenciler, kaza anında ‘alev topu gördüklerini, patlamanın basıncıyla yere kapaklandıklarını ve patlamanın metan birikmesinin parlamasından olduğunu’ anlattı.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “Çok sayıda yanığa sahip madencinin varlığı olayı açıklığa kavuşturmuştur. Bunun sonucunda olayın bir patlama olduğu açıktır. Bunun üzerine sendika yönetimimiz sabah şirket yönetimiyle tekrar bir görüşme yapmış olup yaklaşık bir saat süren görüşmede şirket yöneticisi Serkan Bahçekapılı ‘olayın bir patlama olmadığını, kesinlikle arka oturması diye tabir edilen bir olay olduğunu’ ifade etmiştir. Savcılık ve bilirkişilerin yer altında yaptığı denetimler sonucunda ocakta herhangi bir sorun olmadığına, ocağın çalışabileceğini tarafımıza söylemiştir ve gündüz vardiyasıyla ocak çalışmaya başlatılmıştır.

‘Halen riskli’

Son olarak; Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir. Bu nedenle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden, denetçilerden çalışılabilir izini alınmadan işçilerin üretime başlatılması çok büyük sakınca taşımaktadır. Bu denetimler yapılmadan yaşanacak her türlü üzücü olayın sorumluluğu işletme yöneticilerine, bilirkişilere, Çalışma ve Enerji Bakanlığı’na aittir. Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun.”