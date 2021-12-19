İzmir’deki maden kazası: 45 işçi etkilendi, 10’u halen hastanede

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik, İzmir’de kendilerine ait madendeki göçükten 45 işçinin etkilendiğini, 10 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kınık ilçesindeki linyit madeninde dün akşam saatlerinde göçük meydana gelmiş, onlarca işçi yaralanmıştı.

Şirketin yazılı açıklamasında, olayın ‘ayak arkasındaki boşluğun ani oturmasıyla meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde’ meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, 45 kişinin kazadan etkilendiği, çoğunun ayakta tedavi edildiği, üç ayrı hastaneye sevk edilen madencilerden 10’unun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şirket şunları kaydetti: “Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır.”