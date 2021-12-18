İzmir’de madende göçük

İzmir’in Kınık ilçesindeki Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic A.Ş.’ye ait madende akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kimsenin kalmadığı belirtilirken can kaybı ve ağır yaralanma da olmadığı aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Göçük nedeniyle oluşan gazdan etkilenen sekiz işçinin tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı sekiz hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Vali Köşger daha sonra göçük altında kalan kimse olmadığını ayaktan tedaviler de dahil olmak üzere 22 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.