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Yaramazlara biraz batar!

Vakıfbank dördüncü kez dünya şampiyonu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley’i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

Fotoğraf: AA

VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu’nda İtalya ekibi Imoco Volley’le karşılaştı.


Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15’lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon tarihinde daha önce üç kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

İstanbul ekibi, daha önce 2011’de ikinci, 2016 ve 2019’da ise üçüncü olmuştu.

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