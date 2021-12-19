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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu duyurdu: Sandık Savunma Hareketi başlatıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘Sandık Savunma Hareketi’ni başlattıklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu CHP’ni seçim ve sandık güvenliğine yönelik uyguladıkları ‘İstanbul Modeli’ kapsamında avukatlara şöyle seslendi: “Sevgili avukat kardeşim, ilçe seçim kurulları ve sandıklarda vatandaşın oyunu ben de korumalıyım diyorsan eğer [email protected] adresine mailini bekliyoruz. Çalışmalarımıza ve başta bilişim okuryazarlığı olmak üzere eğitimlerimize şimdiden başlayalım.”


Kaftancıoğlu duyuruyu Twitter hesabından ‘bekliyoruz‘ notuyla paylaştı.

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