Kaftancıoğlu duyurdu: Sandık Savunma Hareketi başlatıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘Sandık Savunma Hareketi’ni başlattıklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu CHP’ni seçim ve sandık güvenliğine yönelik uyguladıkları ‘İstanbul Modeli’ kapsamında avukatlara şöyle seslendi: “Sevgili avukat kardeşim, ilçe seçim kurulları ve sandıklarda vatandaşın oyunu ben de korumalıyım diyorsan eğer ‘[email protected]’ adresine mailini bekliyoruz. Çalışmalarımıza ve başta bilişim okuryazarlığı olmak üzere eğitimlerimize şimdiden başlayalım.”

Kaftancıoğlu duyuruyu Twitter hesabından ‘bekliyoruz‘ notuyla paylaştı.