Karamollaoğlu ‘üçüncü ittifak’a sıcak bakmadı: İktidar karşıtı blok zayıflar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘üçüncü ittifak’ın iktidar karşıtı bloktaki oyları zayıflatacağını söyledi.

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AA’nın haberine göre Bursa’da partisinin etkinliğinde konuşan Saadet lideri, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam için “Türkiye tarihinde daha büyük zam hiçbir zaman verilmedi” dendiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, 1996’da ilk olarak yüzde 50 zam yapıldığını, altı aylık diğer zamlarla aryışın yüzde 130’u bulduğunu belirterek önemli olanın zam değil, enflasyon karşısındaki ücret artışı olduğunu kaydetti.

Saadet lideri, “Enflasyon yüzde 5 ise yüzde 50 zam insanın aklının ucuna bile gelmez ama enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir, enflasyonun yükünü biraz hafifletmektir” dedi.

İttifak için ne düşünüyor?

Erken seçim beklemediğini aktaran Karamollaoğlu, normal şartlarda seçimin gelecek yılın sonundan önce olmayacağı yönünde beklenti bulunduğunu ancak gidişatın Türkiye’yi bir çıkmazın içerisine soktuğunu iafde etti.

Karamollaoğlu, üçüncü bir ittifakın çıkma olasılığını mümkün ancak zayıf bir ihtimal olarak gördüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı şimdilik somutlaşmış. Cumhur İttifakı belli. Millet İttifakı’nda ise tablo biraz değişebilir. Üçüncü bir yol arayışı içerisinde olanlar da var. Şimdiden erken geliyor ama arayış, konuşmalar, görüşmeler devam edecek. Neticede ittifakların artması oyların dağılması manasına gelir. Bu, iktidarın hoşuna gider. Çünkü sadece iki ittifak olursa oyları paylaşırlar ama üç olursa iktidarın karşısında bulunan blok zayıflar; çıkaracağı milletvekilleri itibarıyla. Bugünkü sistem öyle işliyor. Bu konular görüşülmesin demem ama benim kanaatim şimdiden kesin bir tavır sergilemek veya tavır beklemek doğru olmaz. Bu arayış devam edecek.”

Türkiye’de iktidardan çok iktidar mantığının değişmesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, “AK Parti şu an hemen gitmeyebilir fakat kendi aralarında en azından müzakere edilebilir bir hale gelirse konular, AK Parti de problemleri çözebilir belki. Müzakere edemiyorsa çözemez” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin erken olduğunu sözlerine ekledi.