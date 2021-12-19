Bahçeli’den sonra Erdoğan da TÜSİAD’ı hedef aldı: Cibiliyetinizi gayet iyi biliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) hedef aldı.

‘2021 İlim Yayma Ödülleri’ töreninde konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

* Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin.

* Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

* (TÜSİAD) Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Siz ‘Acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir hükümeti iş başına getirtiriz’, bunun için mücadele ediyorsunuz. Millet size bu fırsatı vermeyecek.

* Aslında son sekiz yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı.

* Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.

* Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.

* George, Hans bunlar gelip de bizim merkez bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın.

Piyasa koşullarına uygun olmayan faiz indirimleri

ABD Doları iki gün önce 17,14 seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu bir kez daha yenilemişti. Kurdaki artış ve asgari ücret zammıyla birlikte yüzde 21,31 seviyesinde bulunan resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarda yüzde 30’lu seviyeleri aşması bekleniyor.

Ekonomist ve iktisatçılar, kurdaki hızlı yükselişin en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise faiz indirimlerinin yatırım, istihdam ve ihracatı artıracağını, Türk ekonomisinin cari fazla verdikçe de kurun dengeye gireceğini savunuyor. Ancak söz konusu model çoğu akademisyen tarafından bilimsel gerçekliklerden uzak olarak değerlendiriliyor.

Britanyalı Financial Times gazetesinin analizine göre Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüksek faiz oranlarının enflasyonu körüklediğine dair temel öğretiye aykırı inancından kurtulamaması halinde’, Türk lirası için kalıcı bir toparlanma olasılığı ‘çok az.’

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki gün önce Erdoğan’ın söz konusun iddiasının ‘adını koymuş’, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni duyurmuştu.

Bahçeli de hedef almıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) aradığını belirterek şunları söylemişti: “Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.”

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı karşılık bulmuş, TÜSİAD’ın dünkü açıklamasında “Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” denmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise açıklamaya tepki göstermiş “TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.