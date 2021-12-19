Bakan Bilgin: Emekliye düzenleme, memura enflasyon farkı var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı sonrası emekli maaşlarına da düzenleme yapılacağını, enflasyonun yüksek gelmesi durumunda da memura farkın ödeneceğini söyledi.

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Bakan Bilgin, katıldığı bir TV programında asgari geçim indirimi (AGİ) ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin, asgari ücrete gelen yüzde 50’lik zammın ardından oldukça düşük kalan emekli maaşları konusunda şunları söyledi: “Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak.”

Bilgin’in memur maaşları ile ilgili değerlendirmeleri ise şöyle: “Biz memur sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz.

Kamu çalışanlarımızın 3600 ile ilgili talepleri yıllardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi haline getirdik ve 2022’de çözüleceğini söyledik. Bizim tarafımızdan bu bitirilmiş ve Meclis’e intikal ettirilmiş olacaktır.”

Bilgin asgari ücretten verginin kaldırılmasının ardından başlayan asgari geçim indirimi (AGİ) tartışmaları için ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.“

Asgari ücret, hızla yükselen enflasyon ve sene başından bu yana dolar kurundaki yüzde 120’yi bulan çıkış sonrası yüzde 50 oranında zamlanarak 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi enflasyon ise şu anda yüzde 21,31 seviyesinde.