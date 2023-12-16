Akşam Postası / 16 Aralık 2023

Bahçeli TFF’ye yüklendi: Süreci yönetemedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ‘lanetledi.’
Hakem Meler: Faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum
MB başkanı pahalılıktan yakındı: Ev bulamadık, annemlere yerleştik
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” dedi.
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuruna yüzde 25 zam geldi.
Eski hakem Ali Palabıyık: Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere baskı yaptı
FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, maçları hangi hakemin yöneteciğine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin karar verdiğini söyledi: “İstediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar.”
Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu
Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,24, gram altın yüzde 1,44 değer kazandı.
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
İsrail, rehineleri ellerindeki ‘beyaz bayrağa’ rağmen öldürmüş
İsrail ordusu, Gazze’de ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü açıklanan rehinelere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
İran’da hava kirliliği ‘kırmızı alarm’ seviyesine çıktı
İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliğinin ‘kırmızı alarm’ seviyesine çıktığı açıklandı.
‘Friends’ yıldızı Matthew Perry’nin ölüm nedeni belli oldu
Amerikalı oyuncu Matthew Perry’nin otopsi raporu açıklandı.