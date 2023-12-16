Erdoğan: Gazze’deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakındır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazze’deki katliamların önüne geçeceğimiz günler Allah’ın izniyle yakındır” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, İstanbul’da ‘İlim Yayma Mükafatları Takdim Töreni’nde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Kendi evlatlarımızı teknolojiyle birlikte hızla bünyemizi saran yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız.

*Gezi olaylarını, 15 Temmuz ihanetini ve 2018’de başlayan ekonomi saldırılarını durdurduk. Türkiye artık 20 yıl öncesine göre demokrasisiyle, güvenliğiyle çok daha hürdür.

*Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze’deki katliamların, Kudüs’teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah’ın izniyle yakındır.