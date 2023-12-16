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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Şampiyonası’nda Türk finali: VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda VakıfBank finale yükselerek Eczacıbaşı Dynavit’in rakibi oldu. Böylece finalde iki Türk takım yarışacak. Bu tarihte bir ilk.

Fotoğraf: Türkiye Futbol Federasyonu


FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Çin’in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit’in rakibi oldu. 

16’ncı kez düzenlenen şampiyonada ilk kez iki Türk takımı şampiyonluk için karşılaşacak.

İki Türk ekibinin karşı karşıya geleceği final maçı 17 Aralık Pazar günü Türkiye saatiyle (TSİ) 14.30’da oynanacak.

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