‘Friends’ yıldızı Matthew Perry’nin ölüm nedeni belli oldu

Matthew Perry’nin otopsi raporu açıklandı.

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‘Friends‘ dizisinde Chandler Bing karakteriyle en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry 28 Ekim’de Malibu’da evindeki jakuzide ölü bulunmuştu. Ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

Perry’nin otopsi sonuçları açıklandı.

Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre Perry ‘ketaminin akut etkileri‘ nedeniyle hayatını kaybetti.

BBC‘nin aktardığına göre kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Oyuncunun ölümü ‘kaza’ olarak nitelendirildi.

Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor.

‘Friends’ dizisi 1994’te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hâlâ popüler.