Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul’da kira fiyatlarının pahalılığından yakınarak, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” dedi.