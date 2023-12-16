Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,24, gram altın yüzde 1,44 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,44 değer artışıyla 1.900 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,50 kazançla 12.770 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,24 değer kazanarak 20,0460 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,82 artışla 31,7110 lira oldu.
Geçen hafta 36,3290 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,58 artarak 36,9020 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,51 kazançla 33,5110 liradan alıcı buldu.