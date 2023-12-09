Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar bu hafta kazandıran yatırım araçlarından oldu.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 değer kaybıyla 1.873 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kayıpla 12.681 liraya düştü.
Doların satış fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 28,9770 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,88 azalışla 31,1440 lira oldu.
Geçen hafta 36,5070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 azalarak 36,3290 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,10 kayıpla 33,0130 liradan alıcı buldu.