İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 19 bini aştı

İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bini aştığı açıklandı.
Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.
Bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 19 bin 88 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölenlerin yaklaşık yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.
Gazze’de şu anda 36 hastaneden sadece 11’inin faaliyet gösterdiği belirtildi.