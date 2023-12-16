İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuruna yüzde 25 zam geldi.

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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Böylece 14 lira seviyesindeki kur 17 lira 55 kuruşa çıktı.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de avro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerdeyse 31 lira 62 kuruş oldu.

Karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.