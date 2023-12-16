Bahçeli TFF’ye yüklendi: Süreci yönetemedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ‘lanetledi.’

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bahçeli, ittifakın devam edeceğini söyledi: “Tarafımız belli ve değişmedi.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv.)

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Bahçeli, partisinin Ankara il başkanları toplantısında bu saldırıyı da değindi ve TFF’yi suçladı: “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) süreci yönetemedi. Hakemimize karşı saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz.”

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bahçeli, cumhur ittifakın devam edeceğini söyledi:

* AK Parti ile yapılan görüşmelerimizde üç belediye fazla beş belediye az almak maksadından ziyade Türkiye Yüzyılı’na odaklandığımızı, her türlü özveriyi karşılık beklemeden gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum.

* Kısa zamanda adaylarımızı belirleyip sahada çalışmaları yaygınlaştıracağız. Mesele, hangi belediye başkanlıklarından daha çok cumhur ittifakı olarak neyi başaracağımızın ön hazırlığı yapılıyor. MHP üstüne düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirecektir. Basit siyasi hesap yapacak, sen onu aldın ben bunu aldım diyecek, ne tıynetimiz ne de merakımız vardır.

* Cumhur ittifakı mutabakata varmış, 31 Mart 2024 için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. Tarafımız belli ve değişmedi. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Ne söz verdiysek tutarız. Pazarlık yoktur, hedefimiz aynıdır.