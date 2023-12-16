İsrail, rehineleri ellerindeki ‘beyaz bayrağa’ rağmen öldürmüş

İsrail ordusu, Gazze’de ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü açıklanan rehinelere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

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İsrail ordusu Gazze’deki çatışmalar sırasında üç İsrailli rehinenin tehdit olarak tanımlandığını ve bu nedenle ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordudan bugün konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

BBC’nin açıklamadan aktardığına göre üç İsrailli rehine, öldürüldükleri sırada ellerinde bir sopanın üzerinde beyaz bir bez taşıyordu.

Beyaz bayrak kişilerin silahsız olduğu ve teslimiyet anlamına gelen uluslararası alanda kabul görmüş bir semboldür.

Bir ordu yetkilisi, İsrail askerlerinden birinin, rehinelerin beyaz bir bez bulunan bir sopa taşıyarak, üstleri çıplak bir şekilde bir binadan çıktıklarını gördüğünü söyledi.

Ordu yetkilisi, askerin kendini tehdit altında hissettiğini ve bu kişilerin ‘terörist’ olduğunu düşünerek ateş açtığını belirtti.

İbranice yardım istemiş

İki rehine orada hayatını kaybetti, diğeri yaralandı ve binaya geri girdi. Yetkili, daha sonra askerlerin İbranice yardım çığlığı duyduğunu ve tabur komutanının derhal ateşkes emri verdiğini ekledi.

Ordu yetkilisi, yaralanan üçüncü rehinenin yardım çığlığı duyulduktan sonra, askerlerin yeniden ateş açtığını ve bu rehinenin de öldüğünü söyledi.

Yetkili, üç rehinenin ‘terk edilmiş veya kaçmış’ olabileceğini kaydetti.

İsrailli ordu yetkilisi, “Çok, çok açık bir şekilde konuşacağım. Bu bizim angajman kurallarımıza aykırıydı. Tekrar ediyorum, bu bizim angajman kurallarımıza aykırıydı” dedi.

Olayı ‘çok trajik’ olarak nitelendiren yetkili, ön soruşturmanın ‘en üst düzeyde’ devam ettiğini kaydetti.