Akşam Postası / 15 Ağustos 2023

Kocatepe Camisi’nde çekim yapan yönetmen ve model adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara Kocatepe Camisi’nde moda çekimi yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kısa ve Cebeci adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan cezaevine girdi

Gazeteci Barış Pehlivan, 5’inci kez cezaevine girdi.

Sümela Manastırı’nda güvenlik önlemleri eşliğinde ayin

İptal edilmesi için hedef gösterilen Sümela Manastırı’ndaki ayin bugün düzenlendi.

Moody’s Türk bankalarının görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

CHP genel başkan yardımcısı: İmamoğlu’nun tavrı bireysel

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü ‘değişim’ açıklamasında bir kez daha İstanbul’daki adaylık sürecine işaret etti. Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, bu açıklamaya ilişkin “İstanbul’un kaybedilmemesine yönelik bir tavır ortaya koydu. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Her Cumhuriyet Halk Parti’nin bu ortak bir duygusudur” dedi.

Boğaziçililer, ‘kulüp kültürünü yok edecek’ karara karşı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi yurt krizini bahane ederek kulüpleri odalarından çıkarıyor. Öğrencilerse ‘kulüpçülük kültürünü yok edecek’ bu hamleye karşı.

Vakıfbank voleybol takımı antrenörlerine de vize çıkmadı

Vakıfbank kadın voleybol takımı ve Sırbistan kadın voleybol takımının başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV EuroVolley maçına katılmak için başvuran iki Türk yardımcısına vize verilmediğini söyledi.

Cebimizden çıktı: KKM’ye bir ayda 34,5 milyar lira gitti

Kur korumalı mevduat (KKM) gideri temmuzda 34,5 milyar liraya çıkarak aylık bazda 2023 zirvesini gördü. Böylelikle yılın ilk yedi ayında toplam KKM gideri 59,5 milyar liraya yükseldi.

Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yeniden ‘aday’

Siyasi yol haritasını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum” dedi.

Özel üniversitelere ‘bazı’ akademisyenlerle ‘sözleşme yenilememe’ talimatı

Özel üniversitelerde eğitim verip muhalif medyada yazı yazan, görüş belirten akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi için Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) devreye girdi. Bir YÖK yetkilisi “Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor” dedi.

İstanbul’da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

AKP’ye yakın HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul’da ilçelerden toplanan çöpleri geri dönüşüm tesislerine aktarmakla görevli İSTAÇ AŞ’de taleplerinin karşılanmaması halinde greve çıkacaklarını bildirdi.