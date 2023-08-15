Yap-işlet-devret: Marmaris belediyesi afet toplanma alanını ‘ranta’ açıyor

AYŞEGÜL KASAP

Muğla Marmaris’te CHP’li belediye afet toplanma alanını yap-işlet-devret modeliyle 29 yıllığına ‘ranta’ açıyor.

Marmaris halkı meydanın ‘betona boğulacağını’ söyleyerek belediyenin projesine tepki gösterdi: “Burası çocuklarımızın oyun alanı, halkımızın nefes alabilmesi için ortak bir yaşam alanı. Mahallemizde büyük Marmaris yangınından sonra ağaçlar artık parmakla sayılıyor.”

Marmaris Belediye başkanı 26 Temmuz 2023’te, söz konusu alanı yap-işlet-devret yöntemiyle 29 yıllığına kiralayacaklarını duyurdu. Marmaris halkı, bu duyurunun yapıldığı tanıtım toplantısının kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi: “Hepimize ait alanları neden ticarileştiriyorsunuz? Giderayak yapacağınızı duyurduğunuz, kentin ihtiyaçlarının uzağındaki bu projeleri halkla ne zaman konuştunuz, görüşünü aldınız?”

Söz konusu proje planına göre İçmeler’de dükkan, yeraltı otoparkı, pazar yeri, çok amaçlı salon yapılacak. Proje için seçilen yerse ‘İçmeler’de kalan son meydan’ ve afet toplanma alanı.

3 bin 64 metrekare bölge halkının deyimiyle ‘betona boğulacak.’ Belediye, halktan gelen tepki üzerine 16-17 Ağustos 2023’te referanduma gidecek.

Görsel: Google maps

‘Seçim güvenliği’

Marmarislilerse kararı mantığa aykırı buldu: “İçmeler’de seçmen nüfusu 3 bin 600 civarında. Yerel halk topladığı 2 bin civarındaki ıslak imzayla zaten proje yerinin uygun olmadığını, İçmeler’in otopark sorunu bulunmadığını ve atıl başka alanların mevcudiyetini vurgulamasına rağmen hangi koşullarda yapılacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı belli olmayan bir referandum macerasına ve masrafına niçin ihtiyaç duyuluyor? İçmeler halkı topladığı 2 bin ıslak imzayla talebini net olarak ortaya koyuyor. Daha fazla dükkanın bölge ticaretine getireceği yükü de vurgulayarak basit bir pazar yeri ve belki mütevazı çok amaçlı bir salon istiyor.”

Projenin afet bölgesine planlanması Anayasa’nın yaşam hakkını vurgulayan 17’inci, kişi hürriyeti ve güvenliğini vurgulayan 19’uncu maddeye de aykırı: “Afet toplanma alanındaki yapılaşmayı referanduma götürmek anayasal bir suçtur. Temel hak ve özgürlükler referandum konusu yapılamaz. 29 yıllığına kiralama usulü ile ticari dükkanlar, otopark, çok amaçlı salon ve pazar yeri adı altında betonlaşma ve çıkar amaçlı rant projeleri yerine, alanın tamamının daha da yeşil alan haline getirilerek ve bakımının da yapılarak halkın kullanımına açılmasını talep ediyoruz.”

Projeyle ilgili henüz ihale süreci başlamadı. Belediye ihale sürecinin ‘şeffaf’ olacağını söylese de bölge halkı afet toplanma alanının betonlaşmasını istemiyor.