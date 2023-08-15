Kocatepe Camisi’nde çekim yapan yönetmen ve model gözaltında

Ankara Kocatepe Camisi’nde moda çekimi yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Kısa ve Cebeci soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Instagram

Kısa’nın kendi sosyal medya hesabında ‘Zıtların Uyumu’ başlığıyla yayımladığı fotoğraflar sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kısa, gelen eleştirilere “Niyetimin camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin camii olduğunu göstermekken şuan vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim” sözleriyle yanıt vermişti.

Kısa, kendisini hedef gösteren bir siteye “Gözünüzün içine baka baka hayatınızı elinizden çaldılar, böyle birlik olmadınız. Ne tehditler ne telefonlar geldi. Siz ve sizin gibi ötekileştiren insanlardan hep nefret ettim. Size inat biz bu ülkenin evlatları olarak üretmeye devam edeceğiz” diyerek tepki göstermişti.

Ankara valiliği, Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ankara başsavcılığı soruşturma kapsamında Kısa ve Cebeci’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Savcılık, Kısa ve Cebeci hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığını anımsattığı açıklamasında “Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığını, suç delillerine el konulduğunu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığını” belirtti.

Gözaltına alınan iki ismin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.