Gazeteci Barış Pehlivan cezaevine girdi

Gazeteci Barış Pehlivan, 5’inci kez cezaevine girdi.

Barış Pehlivan. Fotoğraf: Arşiv

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan daha önce ceza aldığı ve altı ay kaldıktan sonra tahliye edildiği ‘Libya’da şehit olan MİT mensubu haberiyle’ ilgili davadan dolayı bugün yeniden cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuzda çıkarılan ve Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutuldu.

Pehlivan’ın buna yönelik itirazıysa kabul edilmedi. Pehlivan sekiz ay açık cezaevinde kalacak.