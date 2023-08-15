Moody’s Türk bankalarının görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetim ekonomi politikalarını ‘normalleştirmeye’ çalışıyor. Şimşek bunu ‘rasyonelleşme’ diye anlatıyor.

Geçen günlerde Moody’s, ‘rasyonel politikaların devam etmesi’ durumunda Türkiye’nin kredi notunu yükseltebileceğini bildirmişti. AA’nın aktardığına göreyse Moody’s, bankacılık sektörünün görünümünü negatiften durağana yükseltti.

Moody’s’in açıklamasında, hükümetin mayıstaki seçimler sonrasında ortodoks politikaların uygulanmasına yönelik attığı adımların Türk bankalarının faaliyet ortamını destekleyici olduğu kaydedildi.

Yüksek enflasyonun ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının tüketicilerin harcama gücünü ve borçluların borçlarını ödeme kapasitesini etkilediği belirtildi. Açıklamada, bankaların karlılık seviyesinin 2022’deki zirve seviyelerinden daha normal seviyelere gerilemesinin ama güçlü olmaya devam etmesinin beklendiği kaydedidi.

Moody’s açıklamasında, bankaların dış fonlama pozisyonlarının ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiği, özellikle de yabancı para birimindeki likiditenin yeterli seviyede kalmasını beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Ekonomik oynaklığa rağmen, Türk bankalarının fonlama ve likidite pozisyonları, özellikle yabancı para biriminde belirgin bir şekilde iyileşti” dendi.