Vakıfbank voleybol takımı antrenörlerine de vize çıkmadı

Vakıfbank kadın voleybol takımı ve Sırbistan kadın voleybol takımının başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV EuroVolley maçına katılmak için başvuran iki Türk yardımcısına vize verilmediğini söyledi.

2023 Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası Belçika, Estonya, Almanya ve İtalya’da düzenleniyor. Bugün başlayan turnuva, 23 Ağustos’a kadar sürecek.

Ama turnuvaya Sırbistan ekibiyle katılan Türk antrenörler vize engeliyle karşı karşıya.

Sırbistan antrenörü Giovanni Guidetti, turnuvaya katılmak için başvuran iki Türk yardımcısının vize alamadığını bildirdi. Guidetti, problemin 15 gündür çözülemediğini belirterek yetkililere çağrı yaptı.

Bad news. My two assistant coaches that holds Turkish passport, can not be with the team in the CEV EuroVolley 2023 due to the visa problem. This situation greatly damages the brand value of volleyball. — Giovanni Guidetti (@Gio1315) August 15, 2023

Schengen vizesine başvuranlar arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.