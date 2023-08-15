Özel üniversitelere ‘sözleşme yenilemeyin’ baskısı

ALTAN SANCAR

Özel üniversitelerde eğitim verip çeşitli medya organlarında yazılar kaleme alan, televizyon programlarına katılan bazı akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi için YÖK’ün devreye girdiği öğrenildi. Gelişmeyi doğrulayan YÖK yetkilisi “Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor” dedi.

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Türkiye’de faaliyet gösteren 80’e yakın özel üniversite bulunuyor. Üniversitelerde görevli akademisyenlerle üniversiteler arasında belirli aralıklarla sözleşmeler yapılıyor. Bu sözleşmelerin büyük bölümü ağustos ve eylülde yenileniyor.

Sözleşme dönemine girilmişken, bazı üniversitelere bünyelerindeki akademisyenlere dair resmi olmayan yollarla ‘uyarı’ gitti.

Buna göre, hem üniversitelerde ders veren hem de ‘muhalif medya’da yer alan bazı akademisyenlerle sözleşmelerin yenilenmemesi istendi. İstanbul’da en az üç, Ankara’daysa iki üniversiteye bu kapsamda ‘resmi olmayan’ uyarı yapıldı. İstanbul’daki üniversitelerden biri bu uyarıya göre hareket etmeye karar vererek, bünyesindeki bir profesörle sözleşme yenilememe kararı aldı.

‘Medyaya çok vakit ayırıyorlar’

Öte yandan iddiayı sorduğumuz YÖK’ten yetkili bir isimse “Sözleşme yenilenmemesi için bir baskı söz konusu değil. Fakat bazı akademisyenler üniversitede eğitime vakit ayırmaktan çok medyaya vakit ayırıyor. Yeni dönemde buna dikkat edilmesi istendi. Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor” dedi.