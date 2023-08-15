İYİ Parti’den yerel seçim mesajı: Sanki tek başımıza girecekmiş gibi hazırlanmalıyız

İYİ Parti yöneticisi Buğra Kavuncu, yerel seçimlerle ilgili “31 Mart 2024’te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız” dedi.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin İzmir il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere ‘sanki tek başına girecekmişiz gibi’ çalışmaları gerektiğini belirten Kavuncu şunları söyledi:

*Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım.

*Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024’te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız.

*(İYİ Parti, CHP’den İzmir’i istedi iddialarına yönelik) Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu.