Sümela Manastırı’nda güvenlik önlemleri eşliğinde ayin

İptal edilmesi için hedef gösterilen Sümela Manastırı’ndaki ayin bugün düzenlendi.

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88 yıl sonra ilk kez 2010’da yapılmasına izin verilen ve bu yıl 10’uncu kez 15 Ağustos’ta düzenlenecek Sümela Manastırı’ndaki dini ayinin engellenmesi için İYİ Partili ve Yeniden Refah Partili siyasiler kampanya başlatmış ve ayini hedef göstermişti.

Siyasiler ayinin Trabzon’un fethiyle aynı güne denk gelmesinin tesadüf olamayacağını belirtmiş ama ayinin 15 Ağustos’ta düzenlenmesi 1500 yıllık bir gelenek. Trabzon’un fethiyse geçen seneye kadar 26 Ekim’de kutlanıyordu.

Hedef gösterilmesine rağmen ayin bugün düzenlendi. Ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönetiminde yapıldı. Din adamlarınca dualar edilip ilahiler okunan ayine çok sayıda Ortodoks Hristiyan katıldı.

Ayin dolayısıyla güvenlik güçlerince Sümela Manastırı ve tören yerinde güvenlik tedbirleri alındı.

Ayine, Trabzonsporlu futbolcular Anastasios Bakasetas ve Dimitrios Kourbelis de katıldı.