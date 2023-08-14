Sümela Manastırı’nda düzenlenecek ayin hedefte

Ortodoks Hristiyanların yüz yıllardır kutladığı ‘Meryem’in göğe alınışı’ bayramı için 15 Ağustos’ta Sümela Manastırı’ında düzenlenecek ayin hedefte. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yetkilileri ayini iptal etmeye çağırdı.

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88 yıl sonra ilk kez 2010’da yapılmasına izin verilen ve bu yıl 15 Ağustos’ta 10’uncu kez düzenlenecek Sümela Manastırı’ndaki dini ayinin engellenmesi için bazı siyasi kesimler kampanya başlattı.

Emekli tümamiral Cihat Yaycı, tüm siyasi partilere mektup gönderip ayinin Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu iddiasıyla iptalini isterken, İYİ Partili Zorlu ve YRP’li Bekin ayinin özellikle Trabzon’un fethi olarak kabul edilen 15 Ağustos’a denk getirildiğini ileri sürdü.

Bekin, ayinin ‘Trabzon’un fethiyle aynı güne denk gelmesinin tesadüf olamayacağını’ söylerken, Zorlu ‘Türkiye karşıtı kesimlerin fetih gününü adeta bir matem günü olarak gördüklerini’ belirtti.

Ayinin ‘basit bir ibadet faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğine dair güçlü tespitler bulunduğunu’ aktaran Zorlu, Twitter’daki açıklamasında ayinin derhal iptal edilmesini istedi.

🔴15 AĞUSTOS’TA SÜMELA MANASTIRI’NDAKİ AYİNLE İLGİLİ UYARI VE ÇAĞRIMIZ❗️📢



15 Ağustos 1461, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih tarihidir…



Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler.



📍Bu önemli günde gerçekleşen bir anma etkinliğine… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) August 13, 2023

Vali fetih tarihini 15 Ağustos olarak değiştirdi

Ayinin 15 Ağustos’ta düzenlenmesi 1500 yıllık bir gelenek ama fethin 15 Ağustos’ta kutlanması henüz bir yıllık…

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılan Trabzon’un fetih tarihi, 1960’lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edilmişti. Ama Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu geçen yıl bu tarihi 15 Ağustos olarak değiştirmişti.