Türkiye’de kişi başı milli gelir arttı ama sıralamada 20 yıl öncesine geriledi

Türkiye’de son üç yılda kişi başına düşen milli gelir dolar bazında yüzde 52 arttı ama sıralamada 20 yıl öncesine geriledi.

SGK ayak diretiyor, hastaların mağduriyeti artıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çocuk ve yaşlı hastaların ilaç ve mama ihtiyaçlarını karşılamamak için bin dereden su getiriyor.

Starship, Dünya’ya dönüşünde kayboldu

SpaceX’in Ay’a ve ötesine astronot göndermek üzere tasarladığı Starship roketi, başarılı bir şekilde havalansa da inişte kayıplara karıştı.

Karar çıktı: Craig Wright Bitcoin’in mucidi değil

Britanya Yüksek Mahkemesi, Avustralyalı bilgisayar mühendisi Craig Wright’ın ‘Bitcoin’in mucidi’ olduğu iddiasını reddetti.

BM’ye göre 300 milyon kişi uyuşturucu bataklığında

Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığını, bu nedenle 39 milyon kişinin de çeşitli rahatsızlıklar yaşadığını kaydetti.

Zorunlu eşitlik: Danimarka kadınları askere almaya başlayacak

Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

Akbelen’de kamulaştırma kararından geri adım

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası için kamulaştırılması kararı kaldırıldı.

KKM hesaplarından çıkış yavaşladı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 303 milyar liraya geriledi.

Şubatta yabancıya konut satışı azaldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902’ye yükseldi.

JPMorgan’dan altın fiyatı tahmini

ABD’li banka JPMorgan’ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının bu yıl ons başına 2 bin 500 dolara ulaşma potansiyelinin olduğunu söyledi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam bekleniyor.

İtalya’dan TikTok’a 10 milyon avro ceza

İtalya’da reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle TikTok’a 10 milyon avro (351,5 milyon lira) ceza verildi.

HSBC enflasyon tahminini yükseltti

Britanya merkezli banka HSBC, 2024 sonu için Türkiye’ye ilişkin enflasyon tahminini yüzde 49,4’e yükseltti.

Konya’da askeri eğitim uçağı düştü

Konya’da 3’üncü Ana Jet Üssü’nde askeri eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.