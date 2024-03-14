Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çocuk ve yaşlı hastaların ilaç ve mama ihtiyaçlarını karşılamamak için bin dereden su getiriyor.

Hayatının herhangi bir döneminde enteral beslenme (mama) solüsyonu kullanmış çocukların büyüme hormonu ilaçlarını ödemiyor. Demans hastalarının mama raporlarından da katılım payı bedeli almak istiyor.

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Kurum ayrıca, bağırsak hastalıklarında kullanılan rifaksimin etken maddeli antibiyotiği, ödeme listesinde olduğu halde hiçbir bağırsak hastalığında ödemiyor.

SGK’nın ‘ödememe’ tercihinin hastalarla, eczacıları karşı karşıya getirdiği belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, mağduriyetlerin yaşandığını söyledi.

Kurum, büyüme hormonu eksikliğine bağlı çocuklarda boy kısalığının tedavisinde kullanılan ilaçları şartlı veriyor. Hayatının herhangi bir döneminde beslenme solüsyonu kullanan çocukların hormon ilaçlarını karşılamıyor.

‘Hastaların tedavileri engelleniyor’

Saydan, geçmişte hastanın mama kullanmasının söz konusu tedaviye engel olmaması gerektiğini söyledi:

“Çocuğun geçmişte malnütre (mamaya ihtiyacı) olması ayrı bir durum, farklı bir zamanda büyüme hormonu eksikliği ayrı bir durumdur. Bu bahanelerle hastaların tedavileri engelleniyor.”

SGK aynı şekilde Alzheimer ve demans hastalarının mama raporlarından katılım payı bedeli almak istiyor.

Aynı hastalık için iki ayrı kod vermiş. Bir koda sahip gruba katılım paysız olarak mamayı öderken diğer gruptan katılım payı kesiyor.

Saydan, “Bir hastalığa iki ayrı uygulama yapılarak hasta mağduriyeti yaratılıyor. Geri ödemeye alınan ilaçların bahaneler üretilerek eczacılarımızın mağdur edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.