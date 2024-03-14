Türkiye’de son üç yılda kişi başına düşen milli gelir dolar bazında yüzde 52 arttı ama sıralamada 20 yıl öncesine geriledi.

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TÜİK’e göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk kez 2023’te 13 bin 110 dolar (geçen yılın kuruyla 387 bin 400 lira) oldu.

2020’de kişi başına milli gelir 8 bin 600 dolardı (o dönemin kuruyla 63 bin 124 lira). Böylece son üç senede kişi başına düşen milli gelir dolar bazında yüzde 52 arttı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre bu resmi artışla beraber Türkiye dünyada 69’uncu sırada. 2022’deyse 78’inci sıradaydı.

Önemli bir yükseliş gibi görünse de Türkiye’nin 2003’te de dünyada 69’uncu sırada olduğu göz önüne alındığında son 20 yılda aynı basamakta kaldığı sonucu çıkıyor.

Yani Türkiye kişi başı milli gelirde artışa rağmen sıralamada 2003 seviyesine geriledi.

Uzmanı büyümenin de yanılgı olduğunu anlattı

İktisatçılar, sığınmacılar ve dolar enflasyonu dikkate alındığında son 10 yılda dolar bazında kişi başına milli gelirin aslında yüzde 20’den fazla düştüğünü belirtiyor.

İktisatçı Mahfi Eğilmez’e göre bunun nedeni milyonlarca göçmenin ülkedeki gayri safi yurtiçi hasılaya katkı sağlaması. Ama kişi başına gelirde onlar nüfusta sayılmadığı için Türk vatandaşlarının geliri olduğundan fazla görünüyor.