SpaceX’in Ay’a ve ötesine astronot göndermek üzere tasarladığı Starship roketi, başarılı bir şekilde havalansa da inişte kayıplara karıştı.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Ay’a ve ötesine astronot göndermek üzere tasarladığı Starship roketi test uçuşunda başarılı bir şekilde havalandı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre içinde insan ya da uydu bulunmayan uzay aracı, dünyanın yarısındaki bitiş çizgisine doğru yol alacak kadar hıza ulaştı.

Başarılı test uçuşu sonrası roketle iletişimin kesildiği açıklandı.

Mega roket, üçüncü denemesinde neredeyse tüm test uçuşunu tamamlayarak alçak yörüngede bir seyir boyunca öncekinden daha uzağa gitti. Ardından Dünya’ya geri dönüşündeyse kayıplara karıştı.

Ay’a astronot indirmek için önemli

NASA’nın önümüzdeki iki yıl içinde Ay’a astronot indirebilmesi için Starship’in başarılı olması gerektiği ifade ediliyor.

Geçen yüzyıldaki Apollo programından bu yana ilk kez Ay’da yürüyecek olan bu yeni ekibin, ilk birkaç seferde Ay yüzeyine bir Starship’le inmesi bekleniyor.

Geçen yıl nisan ayında SpaceX’i ilk fırlatma denemesi patlamayla sonuçlanmıştı.