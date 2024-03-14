ABD’li banka JPMorgan’ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının bu yıl ons başına 2 bin 500 dolara ulaşma potansiyelinin olduğunu söyledi.

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Bloomberg’e konuşan Kaneva şunları söyledi: “2 bin 500 doların olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde. Bunun için enflasyonda ve iş dünyasında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed’in gerçekten (faizde) kesinti yapacağına dair teyitlere ihtiyacımız var.”

Altın, geçtiğimiz cuma 2 bin 195 dolara ulaşarak rekor kırmıştı.

Türkiye’de altın fiyatları ‘ons altın’ ve ‘bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden’ hesaplanıyor.