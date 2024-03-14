AYŞEGÜL KASAP

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklamasının üzerinden yedi ay geçti ama o sınavda başarı sağlayan öğretmenler hala atanamadı. Bu sınavda alınan skorlar öğretmenler için bir yıl geçerli. Yani atanamazlarsa hakları yanacak.

Aylardır muhatap bulamadıklarını söyleyen öğretmenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşları üzerinden yaptığı hesabı hatırlatıp “Kasada para kalmadığı için mi oyalanıyoruz?” dedi.

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KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos’ta açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ekim sonunda atamaların yapılacağını duyurmuştu. Atamalar yapılmadı. Daha sonra aralık ve şubat ayları işaret edildi. Ancak kabine toplantılarında atama konusu gündeme bile gelmedi.

Yeni sınava dört ay kaldı. Hükümetin vaatleri üzerine atama bekleyen öğretmenler yeni sınav dönemine hazırlanamadı.

Bir yandan özel sektörde çalışan öğretmenlerin dört ayda sınava yeniden hazırlanması da zor. Bu nedenle yetkililerden bir açıklama bekliyorlar ama muhatap bulamıyorlar.

KPSS sonuçları öğretmen adayları için bir yıl geçerli. Yani bu yıl atama olmazsa hakları yanmış olacak.

Diken’e konuşan öğretmenler şunları dedi:

* Hepimiz ailemizden fedakarlık yaparak KPSS’ye çalıştık gece gündüz. Hem özel sektörde çalışmak zorundayız hem de KPSS… En son şubatta atama yapılacak diye askere gidecektim gitmedim, başka bir yere de başvuramadım, atamayı bekledim. Yeni sınava dört ay kaldı. Seneye derece yapma şansımızı da elimizden aldılar.

* Belirsizlik var. Muhatap bulamıyoruz. Atama yapılmayacaksa bari onu açıklasınlar. KPSS kurslarının ücretleri ortada. Giden zamanımız ortada. Devlet bunları karşılayacak mı? Hayır. Özel sektördeki öğretmenler asgari ücret seviyesinde. Biz harcamalarımızdan kısarak, ailemize ayıracağımız vakitten alarak bu sınava hazırlandık. Sonuç? Hiç. Seçimden önce mülakatsız atama demişlerdi. Mülakatı da kaldırmadılar.

* Dört yıl okuduk. Gerekli sınavlara girdik, sonucumuzu aldık ama aylardır tedirginlikle bekliyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Cumhurbaşkanı en son emeklilere kasada para kalmadığı için zam yapamadıklarını söylemişti. Biz de bu nedenden dolayı mı oyalanıyoruz?

Erdoğan iki hafta önce Kütahya mitinginden şunları demişti: “10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7-10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Ülkemizde 16 milyon emeklimiz var 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Askeri ile polisi ile sağlıkçısıyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz.”

Çoğu asgari ücrete çalışıyor

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin çoğu asgari ücrete mahkum. Özel kurumlar her ne kadar öğrenci kayıt ücretlerine yüzde 100’den daha fazla zam yapsa da bunu öğretmenlere yansıtmıyor. Ya ücretleri asgaride tutuyor ya da 4-5 bin lira civarında zam yapıyor. Şu an Türkiye’de asgari ücret aylık 17 bin 2 lira. KPSS ücretleriyse yıllık 25 bin-30 bin lira bandında.

Hem özel sektörün koşullarında yorulan hem de aldığı ücretle geçinemeyen öğretmenler çareyi milli eğitimin okullarına atanmakta buluyor.

Öğretmenlerden biri kurumların yeni dönem için sözleşmelere başladığını ama bu belirsizlikten dolayı kendilerinin arada kaldığını söyledi: “Söz verildiği gibi mülakatsız atama bekliyoruz. Asgariye çalışan çok arkadaşım var. Öğretmene reva görülen bu mu? Hepimiz ek işlerle ayı döndürmeye çalışıyoruz. Ek iş bulamayan arkadaşlarımız kredi kartlarından geçiniyor. Borç alıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Hükümet bütçenin çoğunu eğitime ayırdığını söylemişti. Hani nerede?“

Erdoğan kalkacak demişti: Öğretmen atamalarında mülakata devam