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Yaramazlara biraz batar!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oynanacak. Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler.


Süper Lig’de haftanın programı ve hakemler şöyle:

  • 15 Mart Cuma

20.30 Pendikspor – İstanbulspor (Pendik) / Oğuzhan Çakır

20.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) / Bahattin Şimşek

  • 16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor – Kayserispor (Alanya Oba) / Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü – Başakşehir (Eryaman) / Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş – Antalyaspor (Tüpraş) / Burak Pakkan

20.30 Adana Demirspor – Sivasspor (Yeni Adana) / Tugay Kaan Numanoğlu

  • 17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor – Gaziantep FK (Çaykur Didi) / Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa – Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) / Atilla Karaoğlan

16.00 Hatayspor – Samsunspor (Mersin) / Burak Şeker

20.30 Trabzonspor – Fenerbahçe (Papara Park) / Halil Umut Meler

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