Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oynanacak. Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler.
Süper Lig’de haftanın programı ve hakemler şöyle:
- 15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor – İstanbulspor (Pendik) / Oğuzhan Çakır
20.30 Fatih Karagümrük – Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) / Bahattin Şimşek
- 16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor – Kayserispor (Alanya Oba) / Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü – Başakşehir (Eryaman) / Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş – Antalyaspor (Tüpraş) / Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor – Sivasspor (Yeni Adana) / Tugay Kaan Numanoğlu
- 17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor – Gaziantep FK (Çaykur Didi) / Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa – Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) / Atilla Karaoğlan
16.00 Hatayspor – Samsunspor (Mersin) / Burak Şeker
20.30 Trabzonspor – Fenerbahçe (Papara Park) / Halil Umut Meler