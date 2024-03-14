Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığını, bu nedenle 39 milyon kişinin de çeşitli rahatsızlıklar yaşadığını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir hafta sürecek 67’nci Uyuşturucu Maddeler Komisyonu’nun açılışında konuştu.

Uyuşturucu sorununun her zamankinden daha karmaşık bir hal aldığını belirten Waly, özellikle sentetik uyuşturucuların pazardaki payının artmasının hem daha ucuz hem de öldürücü maddelere erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.

İnternet tehlikesi

Waly, uyuşturucu üretimi ve ticaretinde yeni modellerin ortaya çıkmaya başladığını, bu hususta internetin çok belirleyici olduğunu anlattı.

Waly, dünyadaki uyuşturucu sorununun yıkıcı olmaya devam ettiğini belirterek şunları dedi:

“Dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor ve bunların 39 milyondan fazlası uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşıyor.”

Waly ayrıca dünya genelinde tedaviye ihtiyaç duyan bağımlıların ancak 5’te 1’inin tedavi görebildiğini söyledi.