Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Çarşamba günü yeni planı açıklayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, böylece ‘tam bir cinsiyet eşitliği sağlanacağını’ söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre kadınlar için zorunlu askerlik 2026’da başlayacak. Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka kadınlar için askerliğin zorunlu olduğu üçüncü Avrupa ülkesi olacak. Ayrıca dört aylık askerlik süresinin erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılması planlanıyor.

Halihazırda askerliğin 18 yaş üstü erkekler için zorunlu olduğu ülkede kadınlar gönüllü olarak askere gidebiliyordu.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka’da 9 bini profesyonel 20 bin asker bulunuyor. Geçen yıl askerlik hizmetini yerine getiren 4 bin 700 kişinin yaklaşık yüzde 25’i kadındı.

Askere gitmek istemeyen vicdani retçilere sivil hizmet imkanı bulunuyor.

‘Savaştan korunmak için silahlanıyoruz‘

Avrupa’da askeri harcamalar Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlamasından sonra arttı.

Danimarka hükümeti, önümüzdeki beş yılda savunma bütçesini 6 milyar dolar artırarak, NATO’nun savunma harcaması hedeflerine ulaşmak istiyor. Başbakan Frederiksen, “Savaş istediğimiz için değil, savaştan korunmak istediğimiz için silahlanıyoruz” dedi.

Geçen yıl da Danimarka parlamentosu savunma harcamalarına destek olmak için bahar aylarındaki bir resmi tatili iptal etmişti.

Ukrayna’yı en fazla destekleyen ülkelerden Danimarka, para ve gelişmiş silah yardımının yanısıra Ukraynalı pilotlara F-16 pilot eğitimi de sağlıyor.