Britanya merkezli banka HSBC, 2024 sonu için Türkiye’ye ilişkin enflasyon tahminini yüzde 49,4’e yükseltti.
HSBC, Türkiye’yle ilgili öngörülerini revize etti.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre HSBC yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9’dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde sabit kaldı.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36.
Banka ayrıca 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5’ten yüzde 3,1’e, 2025 tahmini yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya yükseltti.