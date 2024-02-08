Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası (MB) 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 36’da sabit tuttu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eski ekonomi yönetimi 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 8,8 olarak açıklamıştı.


Mayıs 2023 seçimlerinden sonra MB başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan yönetiminde bankanın ilk enflasyon raporu 27 Temmuz 2023’te açıklanmıştı. MB bu raporla 2024 sonu beklentisini yüzde 33’e yükseltmişti.

Kasımda yayınlanan yılın dördüncü ve son enflasyon raporundaysa bu oran yüzde 36’ya çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz cuma günü Hafize Gaye Erkan görevinden ‘affını’ talep etmiş ve ardından görevden alınmıştı. Erkan’ın yerine yardımcılarından Fatih Karahan atanmıştı.

Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı.

13 yıldır tutturulamıyor

MB’nin 2023’de yayınladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,3’tü ancak sene, yüzde 64,77 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.

MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’da tutturmuştu.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Nasıl olsa tutmuyor: MB’nin enflasyon tahmini değişmedi

Merkez Bankası enflasyon tahminini 2,5 katına çıkardı

SON HABERLER

Ekonomistler enflasyon raporunu yorumladı: ‘Mücadele buraya kadarmış’

Ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunduğu enflasyon raporu beğenmedi. Özgür Demirtaş ‘erkan faiz indirimi’ uyarısı yaparken, Veysel Ulusoy “Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur” dedi. Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı. Ekonomistler Karahan’ın sunumunda […]

Starbucks Türkiye’nin yüzde 30’u satılıyor

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Kuveytli AlShaya Group tarafından işletilen ve aralarında Türkiye’nin de olduğu Starbucks Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.