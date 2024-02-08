Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası (MB) 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 36’da sabit tuttu.
Eski ekonomi yönetimi 2024 sonu enflasyon beklentisini yüzde 8,8 olarak açıklamıştı.
Mayıs 2023 seçimlerinden sonra MB başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan yönetiminde bankanın ilk enflasyon raporu 27 Temmuz 2023’te açıklanmıştı. MB bu raporla 2024 sonu beklentisini yüzde 33’e yükseltmişti.
Kasımda yayınlanan yılın dördüncü ve son enflasyon raporundaysa bu oran yüzde 36’ya çıkarılmıştı.
Geçtiğimiz cuma günü Hafize Gaye Erkan görevinden ‘affını’ talep etmiş ve ardından görevden alınmıştı. Erkan’ın yerine yardımcılarından Fatih Karahan atanmıştı.
Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı.
13 yıldır tutturulamıyor
MB’nin 2023’de yayınladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,3’tü ancak sene, yüzde 64,77 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.
MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’da tutturmuştu.