Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), Kuveytli AlShaya Group tarafından işletilen ve aralarında Türkiye’nin de olduğu Starbucks Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya hisselerinin yüzde 30’unu satın almak için kolları sıvadı.