Britanya Yüksek Mahkemesi, Avustralyalı bilgisayar mühendisi Craig Wright’ın ‘Bitcoin’in mucidi’ olduğu iddiasını reddetti.

Craig Wright.

Craig Wright, sekiz yıldır Bitcoin’in mucidi olduğunu ve ‘Satoşi Nakamoto’ takma adını kullandığını iddia ediyordu.

Kripto para teknolojisini patentlerden muaf tutmak amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Crypto Open Patent Alliance (COPA) Wright’ın bu iddialarının yanıltıcı olduğunu belirterek, konuyu yargıya taşımıştı.

Uzmancoin’in haberine göre Hakim James Mellor, “Craig Wright, Satoshi Nakamoto değildir ve Bitcoin whitepaperını yazmamıştır” dedi.

Wright’ın, Nakamoto olmadığına ilişkin birçok kanıtın olduğunu belirten hakim şunları dedi:

“Oldukça uzun bir karar hazırlayacağım. Kanıtlarımın çok güçlü olduğu sonucuna vardım. Craig Wright bu teknik incelemenin, yani Bitcoin whitepaper’ının yazarı değildir. Satsohi değildir. Bitcoin’in yaratıcısı değildir”