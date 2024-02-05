Bitcoin’in mucidi olduğunu savunan Wright’ın ispat davası başladı

Avustralyalı yazılımcı Craig Wright’ın dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin’i icat edip etmediğini belirlemeye ilişkin dava Londra’da başladı.

Fotoğraf: Craig Wrigth

İnternet sitesinde kendisini bir iş olarak da tanımlayan Wright, Bitcoin’in yaratıcı olmadığını iddia edenlere karşı çok sayıda dava açtı ancak bu defa kendisini savunması isteniyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre 53 yaşındaki Wright, Bitcoin’in mucidi ve 2008’de kripto para birimini dünyaya tanıtan teknik inceleme dökümanının (white paper) yazarı Satoshi Nakamoto olduğunu ileri sürüyor.

Kripto para birimi teknolojisini patentlerden uzak tutmak için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Crypto Open Patent Alliance (COPA), Wright’a iddialarını kanıtlaması için dava açtı.

Yargıç James Mellor başkanlığındaki Londra Yüksek Mahkemesindeki duruşmanın mart ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

COPA avukatı Jonathan Hough açılış konuşmasında, “Yaklaşık 10 yıllık bir süre boyunca… (Wright) kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlamak için en güçlü teşvike sahipti – ancak tek başına başarısız oldu” dedi.

Satoshi Nakamoto’ya ait 1 milyondan fazla Bitcoin olduğu biliniyor ve bugüne kadar bunun hiçbiri bozdurulmadı.

Hough’a göre Wright tarafından sağlanan belgeler, orijinal 2008 teknik incelemesiyle aynı yazılım koduyla yazılmadı.

Sahtecilik suçlaması

Avukat, yazılı sunumunda şunları kaydetti:

“COPA’nın davası, Dr. Wright’ın Satoshi olduğu iddiasının, ayrıntılı bir sahte anlatıya dayanan ve endüstriyel ölçekte belge sahteciliğiyle desteklenen bir yalan olduğudur. Sahte belgeleri ve tutarsızlıkları ortaya çıktıkça, daha fazla sahteciliğe ve daha da mantıksız mazeretlere başvurdu.”

COPA, Yüksek Mahkemenin salı günü sorgulanması beklenen Wright’ın Satoshi olmadığına karar vermesini istiyor.