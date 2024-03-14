Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902’ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,3 arttı.

Konut satışlarının ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 174 bin 210 oldu.

İstanbul 16 bin 344 konut satışıyla ve yüzde 17,4’le en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu illerse 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.

Yabancıya satış azaldı

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 oldu.

Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 691 konutla İstanbul aldı. Bu ili 659 konutla Antalya ve 151 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-şubat dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 3 bin 907 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Şubatta Rusya vatandaşları Türkiye’den 395 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 200 konutla İran, 112 konutla Irak ve 105 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.