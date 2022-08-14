Akşam Postası / 14 Ağustos 2022

Babacan ‘bürokrat listesi’ni hazırlamaya başlamış: Baskın seçim sürpriz olmamalı

DEVA Partisi, Gaziantep ve Gebze’nin ardından üçüncü mitingini Yozgat’ta topladı. Mitingin ardından gazetecilerle bir araya gelen partinin lideri Ali Babacan, altılı masanın çalışmalarına, partisinin bakış açısına ve seçim tahminlerine ilişkin değerlendirmelerini anlattı. Babacan altılı masadaki diğer partiler gibi kendilerinin de bürokrat listesi üzerinde çalıştıklarını, ama masada henüz ortak havuz oluşturulmadığını söyledi. Babacan’a göre zayıf bir ihtimal de olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kasımda baskın seçime gidebilir.

EGM, polis sınavında ‘soru benzerliği’ iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ekonomist Yeşilada: ‘Finans satrancı’ oynanıyor; KKM çok hızlı çözülür

İstanbul Analytics’ten ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir ‘finans satrancı’ oynandığını, hükümetin TL’nin değerini korumak için kullandığı başlıca uygulamalardan kur korumalı mevduatın (KKM) seçimlere doğru marttan itibaren çok hızlı çözüleceğini öngördü.

Salman Rüşdi solunum cihazından ayrıldı, konuşabiliyor

ABD’de bıçaklanan ve ağır yaralanan ‘Şeytan Ayetleri’ adı kitabın Britanyalı yazarı Salman Rüşdi’nin (75) solunum cihazından ayrıldığı, konuşabildiği açıklandı.

Konutu işyeri olarak kullananlar kirayı ne kadar artıracak?

Tapuda konut görünen ama işyeri olarak kullanılan yerlerde kiranın ne oranda artırılacağı tartışılmaya başladı. Konut kira artışına yüzde 25 zam sınırı gelmiş, işyerleri kapsam dışında tutulmuştu. Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz, sözleşmenin niteliğine göre oranın değişeceğini söyledi.

Özer, eğitimdeki sorunu bulamamış, bu yüzden ‘kariyer sınavı’ getirmiş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların eğitim verme biçimindeki yeterliliği tespit etmekte çıktı, yani öğrenci başarısı üzerinden ölçümlerin ‘sorunu tam göstermediğini’, öğretmenlerin de bu sebeple ‘kariyer sınavı’na sokulmasına karar verildiğini söyledi.

Prof. Sözbilir: Kuşadası’ndaki deprem diri faylarla bağlantılı; İzmir depremi tetikledi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim 2020’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bölgedeki gerilimin artçı deprem aktivitesiyle sürdüğünü belirtti.

TCDD, 4 milyar lira zarar ‘hedefliyor’

TCDD yönetimi, 2022’de 3 milyar 968 milyon 960 bin lira zarar öngörüldüğünü açıkladı.

Suudi petrol devi Aramco, ikinci çeyrekte rekor kırdı

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco, yılın ikinci çeyreğinde 48,4 milyar dolar kar ederek rekor kırdı. Analistlerin tahmini 46,2 milyar dolar kar edeceği yönündeydi.